St Jansdal intensiveert samenwerking zwangerschapsdiabetes

Specialisten in het St Jansdal intensiveren de samenwerking met eerstelijns verloskundigen uit de regio Oost Flevoland en Noordwest-Veluwe. Voortaan is een bloedtest voor het diagnosticeren van zwangerschapsdiabetes ook in Lelystad beschikbaar. Door de samenwerking kunnen zwangere vrouwen met diabetes sneller bij de juiste zorgverlener terecht.

Ongeveer zeven procent van de zwangere vrouwen krijgt zwangerschapsdiabetes. “Het is voor de gezondheid van moeder en baby belangrijk dat deze diabetes tijdens de zwangerschap zo goed mogelijk wordt behandeld. Diabetes in de zwangerschap brengt risico’s met zich mee zoals te grote groei van de baby en hierdoor grotere gezondheidsrisico’s voor moeder en kind”, vertelt verpleegkundig specialist Inge van de Belt. Dit geldt ook voor vrouwen die al bekend zijn met diabetes voordat zij zwanger worden. “Bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes is tenslotte een goede nacontrole inclusief leefstijladviezen in het ziekenhuis nodig, omdat uit studies blijkt dat er een risico tot 50 procent is op het krijgen van diabetes mellitus type 2 op oudere leeftijd.”

Uitgebreid naar Lelystad

Om de diagnose zwangerschapsdiabetes te kunnen stellen, kunnen internisten en gynaecologen van het St Jansdal nu ook in Lelystad een bloedtest rondom de suikeroplossing krijgen voor zwangere vrouwen. Dat is afgesproken binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband. “Mede door ons vernieuwde protocol kunnen we nu voor alle zwangeren met diabetes uit het verwijsgebied van St Jansdal dezelfde zorg aanbieden.

Ook zijn er voor speciale groepen zwangeren, zoals patiënten na een gastric bypass operatie, adviezen opgesteld waar ook de eerstelijns verloskundigen goed mee kunnen werken. Tenslotte kunnen zwangeren met diabetes snel terecht bij de juiste zorgverleners doordat wij in teamverband werken”, aldus internist-endocrinoloog Mariska Vlot.

Zorg overdragen

Als de glucose goed gereguleerd is, blijft de zwangere onder controle van de verloskundige. Circa twee procent van de zwangeren met zwangerschapsdiabetes behoudt ondanks diëten een te hoge glucose. Dan wordt de zorg overgedragen aan de gynaecoloog en internist van St Jansdal. “Er wordt vaker een echo gemaakt om de groei van de baby goed in de gaten te houden”, licht gynaecoloog Marleen van Vugt toe. “Ook is het leren meten van de bloedsuikers hierbij belangrijk en wordt de diëtiste betrokken, omdat een gezond dieet van groot belang is. Desondanks is soms medicatie in de vorm van insuline noodzakelijk.”

Stephanie Penterman, bestuurslid namens de coöperatie eerstelijns verloskundigen, is blij met de samenwerking: “Een goede samenwerking tussen de eerstelijns verloskundigen, gynaecologen en het diabetesteam van St Jansdal is essentieel om goede zorg te leveren voor moeder en kind.”