St Jansdal opent geriatrie-huiskamer in Lelystad

Tijd en aandacht

“Een bezoek aan het ziekenhuis kan zeer ingrijpend zijn, zeker voor ouderen”, vertelt internist-ouderengeneeskunde Ouafae Karimi in een persbericht. “Tijd en aandacht zijn van groot belang om de problemen helder te krijgen en de patiënten te stimuleren hun wensen te uiten ten aanzien van de behandeling.”

Poli geriatrie

Bijna een jaar geleden nam St Jansdal de zorg in Lelystad over van het failliete MC Zuiderzee. Het ziekenhuis opende toen ook een poli geriatrie, een specialisme dat voorheen nog geen onderdak had in Lelystad.

Oliebollen

Eerder opende St Jansdal al een dergelijke huiskamer in Harderwijk. De kamer in Lelystad is gefinancierd met de opbrengst van de jaarlijkse oliebollenactie van de Stichting Vrienden van St Jansdal, die bijna 18 duizend euro in het laatje bracht. Voor de inrichting van de kamer sprongen twee bedrijven bij.