Staatssecretaris Van Ooijen ontbreekt op kieslijst ChristenUnie

Naar eigen zeggen had Van Ooijen “zicht op een mooie plek” op de kandidatenlijst, maar heeft hij zich teruggetrokken om ruimte te bieden aan kandidaten uit andere delen van het land of met kennis van andere onderwerpen. In een verklaring geeft hij hoog op van de mensen op de lijst. De staatssecretaris blijft wel campagneleider voor de partij en laat weten dat hij “op allerlei manieren beschikbaar voor de ChristenUnie” blijft. (ANP/Skipr)