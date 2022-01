Start proces tegen huisarts na sederen schoonmoeder

Hij zou de 76-jarige vrouw tussen 23 en 29 juli 2016 om het leven gebracht hebben “door haar te gaan sederen tot de dood erop volgde, als ware mevrouw terminaal”, zegt het Openbaar Ministerie. Justitie verdenkt W. ook van het valselijk opmaken van de geneeskundige verklaring van haar overlijden. De huisarts ontkent.

Privékliniek Maastricht

Het slachtoffer werd in november 2015 door haar dochter vanuit Frankrijk naar verpleeghuis Martha Flora gehaald, een privékliniek in Maastricht voor dementerende ouderen. De vriend van de dochter werd haar behandelend huisarts. Op 29 juli 2016 overleed de vrouw.

In maart 2017 startte het OM een strafrechtelijk onderzoek, na een melding bij de IGJ over misstanden bij Martha Flora. In februari 2018 werd de arts opgepakt. De rechtbank stelde hem in mei 2018 onder voorwaarden op vrije voeten, in afwachting van zijn proces.

Uit ambt gezet

In deze zaak werd in februari 2021 een Maastrichtse notaris uit zijn ambt gezet wegens zijn rol in de affaire. De notaris, een goede bekende van de huisarts en diens partner, maakte een testament van de schoonmoeder op, maar onderzocht niet of zij nog voldoende wilsbekwaam was. De handtekening van de vrouw maakte haar dochter enige erfgenaam.

De rechtbank begint het proces met het horen van getuigen en deskundigen. Hiervoor zijn zes dagen uitgetrokken. In mei en juni wordt de zaak voortgezet met nog een aanzienlijke reeks zittingsdagen. (ANP)