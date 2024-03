Start-up krijgt 2,5 miljoen subsidie voor naaldloze injectietechnologie

Flowbeams – een spin-off van de Universiteit Twente – werkt al een paar jaar aan een methode om zonder naalden medicatie te injecteren. Een laser verhit vloeistoffen, die vervolgens door de huid ‘geschoten’ kunnen worden. Dat is patiëntvriendelijker en duurzamer dan de traditionele methode met injectiespuiten die na eenmalig gebruik worden weggegooid.

Toekomst

Het European Innovation Council (EIC) Transition-programma ziet dermate veel toekomst in de technologie dat het 2,5 miljoen euro heeft verstrekt. Flowbeams is van plan daarmee de technologie versneld door te ontwikkelen en vervolgens naar de markt te brengen. Dat zal in eerste instantie de cosmeticamarkt zijn en vervolgens de geneesmiddelenmarkt.

Impact maken

“Deze subsidie is een belangrijke mijlpaal in onze reis om onze naaldvrije injectietechnologie tot volle wasdom te laten komen en een betekenisvolle impact te maken op de gezondheidszorg en cosmetische industrie”, zegt Lea Milovich, CEO van de start-up, in een reactie.