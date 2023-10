Startsein nieuwbouw Sint Jans Gasthuis

In aanwezigheid van wethouder Michèle Ferrière plaatsten SJG-medewerkers een eerste schop in de grond. Het nieuwe ziekenhuis wordt met 20.000 vierkante meter compacter en overzichtelijk dan de huidige 35.000 vierkante meter. Dit is mogelijk doordat ruimtes efficiënter benut worden en werkprocessen slimmer worden uitgevoerd.

Het brede zorgaanbod blijft. Het nieuwe ziekenhuis heeft een groter aantal eenpersoonskamers, voor meer privacy en comfort. Ook komen er kraamsuites, waarvan er een is uitgerust met een bevalbad.

Het nieuwe ziekenhuis bestaat uit vijf lagen. Op de begane grond komen de spoedeisende hulp, de huisartsenpost, de intensive care, het priklaboratorium, de medische beeldvorming en de apotheek. De poliklinieken komen op de eerste etage. Op de tweede verdieping komen een vrouw-moeder-kind centrum en de dagbehandeling. De derde en vierde etage worden ingericht als verpleegafdelingen.