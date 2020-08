Steeds meer gaten in bron- en contactonderzoek

Het aantal coronabesmettingen in Amsterdam is de afgelopen twee weken verdriedubbeld, blijkt uit de cijfers die het RIVM dinsdag publiceerde. De GGD Amsterdam laat vandaag weten niet meer volledig contactonderzoek te doen. Mensen met een positieve uitslag worden nog wel gebeld, maar er wordt geen telefonisch contact meer opgenomen met alle contacten van de besmette persoon. Wel wordt de testcapaciteit van de ‘teststraat’ in de RAI opgeschaald. Rotterdam volgde vanmiddag in de beperkingen van het contactonderzoek.

Essentieel

Het RIVM blijft erbij dat bron- en contactonderzoek essentieel is om het virus in te perken. De beperking van het bron- en contactonderzoek in Amsterdam is in overleg gegaan met het RIVM. “Het is spijtig dat het moet, maar we kunne onze ogen niet sluiten voor de realiteit,” zegt het RIVM. Toch is het RIVM niet enthousiast over dit besluit. “Als we stoppen met bron- en contactonderzoek verliezen we zicht op waar het virus zich bevindt en hoe het zich verspreidt”, zegt een woordvoerder van het RIVM tegen Skipr.

Te veel nauwe contacten

Er zijn meer GGD’en die tegen aan plafond van hun capaciteit zitten. “Dat komt vooral omdat mensen veel te veel nauwe contacten hebben”, meent het RIVM. “Een nauw contact is iemand die langer dan vijftien minuten op minder dan anderhalve meter is geweest. Officieel mogen dat alleen huisgenoten zijn of iemand met wie je een romantische relatie hebt, maar mensen geven nu soms wel vijftig nauwe contacten op.”

Zelf bellen

Het roept de vraag op of mensen niet zelf hun (nauwe) contacten op de hoogte moeten stellen van hun besmetting, zoals bijvoorbeeld bij een positieve soa-test gebruikelijk is. Daar ziet het RIVM weinig in: “Als mensen zich al niet kunnen houden aan de anderhalvemetermaatregel, kunnen we hen dan wel de verantwoordelijkheid geven over het in informeren van hun nauwe contacten?”

Toelichting

“Want naast melden dat je in contact geweest met iemand met corona, is het ook belangrijk dat het netwerk een goede toelichting krijgt voor wat dit voor hen betekent: testen en bij een positieve test twee weken in quarantaine”, vervolgt de woordvoerder. “Toen de GGD’en aanvankelijk die informatie wilde mailen, viel het hele land over dat plan. Als je zo’n groot risico loopt, is een persoonlijk telefoontje belangrijk.”

Weigering

Wat het bron- en contactonderzoek nog meer bemoeilijkt, is dat sommige mensen weigeren mee te werken aan het onderzoek. Hoe vaak dit voorkomt is niet bekend en wordt vooralsnog nergens geregistreerd.

“Straks liggen de ic’s in de ziekenhuizen weer vol en dan mogen verpleegkundigen het weer oplossen”, zegt bestuursvoorzitter Gerton Heyne tegen Skipr: “Ik maak me zorgen over dat gedrag. Ik ben verontwaardigd.”