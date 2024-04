Steeds meer jongeren lopen gonorroe op

In twee jaar tijd is het aantal mensen dat de geslachtsziekte oploopt bijna verdubbeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft geen verklaring voor de snelle toename.

De geslachtsziekte werd vorig jaar 13.853 keer vastgesteld. Dat is 31 procent meer dan een jaar eerder, toen er 10.600 bevestigde gevallen waren. In 2021 liepen 7842 mensen gonorroe op.

Hoog opleidingsniveau

Ongeveer de helft van alle gevallen is gevonden bij mannen die seks hebben met mannen. Dat is ongeveer 20 procent meer dan een jaar eerder. De grote toename is bij vrouwen (78 procent erbij) en heteroseksuele mannen (51 procent meer). Het gaat volgens het RIVM vooral om “mensen met een hoog opleidingsniveau, zonder migratieachtergrond”.

Geelgroene afscheiding

Gonorroe kan bij mannen en vrouwen leiden tot ontstekingen aan urinebuis, endeldarm en keel. Mannen kunnen ook een infectie aan de bijbal krijgen, terwijl bij vrouwen ook de baarmoederhals en eileiders ontstoken kunnen raken. Mannen krijgen er bijna altijd klachten door, waaronder een geelgroene of waterige afscheiding. Bij vrouwen komt dat minder vaak voor.

Hiv stabiel

Bij de andere geslachtsziekten is weinig verandering te zien. Het aantal gevallen van chlamydia daalde, syfilis nam iets toe en het aantal infecties met hiv bleef stabiel.

Condooms zijn essentieel

Aidsfonds-Soa Aids Nederland vindt dat Nederland niet genoeg doet om soa’s onder jongeren te voorkomen. De organisatie wil dat er meer aandacht komt voor het gebruik van condooms en dat seksuele gezondheidszorg toegankelijker wordt. “Condooms zijn essentieel om gonorroe en andere soa’s te voorkomen. Publiekscampagnes, zoals de Vrij Veilig-campagnes van 1987 tot 2011, spelen een belangrijke rol in het verhogen van condoomgebruik en daarmee het voorkomen van soa’s”, stelt directeur Mark Vermeulen. (ANP)