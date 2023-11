Steeds meer mbo-verpleegkundigen leren door voor hbo

Het aantal studenten mbo-verpleegkunde is in ruim twintig jaar sterk gestegen. In 2021 behaalden 6.310 mbo-studenten een diploma verpleegkunde. In 2005 waren dat er nog maar 3.500.

Mbo-verpleegkundigen kiezen voor opscholing

Van de afgestudeerde mbo-verpleegkundigen kiezen steeds meer ervoor om tijdens hun werken door te studeren voor hbo. Het CBS heeft onderzocht hoeveel werkende mbo-verpleegkundigen binnen vijf jaar het hbo-diploma verpleegkunde hebben behaald, de zogeheten ‘opscholers’. Van ‘opscholing’ is sprake als iemand die werkt in de sector zorg en welzijn een diploma van een hoger niveau haalt.

Van mbo naar hbo-verpleegkunde

Het CBS is voor de schooljaren 2005-2016 nagegaan hoeveel mbo-studenten zijn ‘opgeschoold’ naar hbo-niveau. Van de 3.500 gediplomeerde verpleegkundigen die in 2005 van het mbo kwamen, waren er in 2010 290 opgeschoold. Dat is 8 procent. De lichting van 2016 bestond uit 4.490 mbo-gediplomeerden, van wie er in 2021 760 hun hbo-diploma in ontvangst mochten nemen. Dat komt neer op 17 procent, dus ruim het dubbele.

Deze stijgende lijn van opscholing doet zich niet voor bij de andere onderzochte mbo-opleidingen, zoals van helpende niveau 2 naar verzorgende individuele gezondheid (IG) niveau 3, van medewerker maatschappelijke zorg (MMZ) niveau 3 naar niveau 4, en van pedagogisch werk (PW) niveau 3 naar niveau 4. In de onderzochte periode lagen de percentages van opscholende mbo’ers helpende, medewerker maatschappelijke zorg en pedagogisch werk aan het begin al hoger dan bij de verpleegkundigen. Daarna bleven die percentages redelijk constant: voor helpende gemiddeld 15 procent, voor medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 gemiddeld 20 procent en voor pedagogisch werk niveau 3 gemiddeld 12 procent.