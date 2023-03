Steeds meer meldingen van agressie in Brabantse ziekenhuizen

Het geweld tegen zorgverleners in de Brabantse ziekenhuizen neemt fors toe. Alleen al in het ETZ in Tilburg en Waalwijk kwamen vorig jaar bijna 60 procent meer interne meldingen binnen van agressief en ongewenst gedrag van patiënten en bezoekers. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Waren er in 2021 nog 231 meldingen van agressie, vorig jaar waren dat er 367, meldt het Brabants Dagblad. Het gros daarvan gaat over verbaal geweld. Er waren echter ook 80 meldingen van fysiek geweld zoals slaan en aan de haren trekken. Ook het aantal bedreigingen en seksueel ongepast gedrag nemen toe. De beveiliging van het ziekenhuis moest vorig jaar 527 keer in actie komen, tegenover 354 keer in 2021. Dat gebeurt overigens ook vaak preventief, in de hoop een situatie te de-escaleren.

Agressie

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) vormt geen uitzondering. De cijfers van de verschillende ziekenhuizen zijn weliswaar lastig met elkaar te vergelijken omdat de rapportage overal anders is, maar overal is agressie een hot item. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat 74 procent van het personeel hier ervaring mee heeft. 16 procent overweegt daardoor te stoppen met werken. (ANP)