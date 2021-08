Steeds meer mensen met ernstig overgewicht tevreden over hun gewicht

Mensen met ernstig overgewicht zijn de afgelopen drie jaar vaker tevreden over hun gewicht dan voorheen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook mensen met ondergewicht zijn vaker tevreden met hun gewicht.

Overgewicht

Van de mensen met ernstig overgewicht was in de periode 2015 tot 2017 21,8 procent tevreden met hun gewicht. In de periode 2018 tot 2020 groeide die groep 25,8 procent.

Ondergewicht

Van de mensen met ondergewicht geeft nu 64,6 procent van hen aan dat ze tevreden zijn met hun gewicht. In de periode 2015 tot 2017 was dat 57,7 procent.

Normaal

Mensen met een normaal gewicht en mensen met matig overgewicht bleven ongeveer even tevreden over hun gewicht. Van de mensen met een normaal gewicht zegt 84,5 procent tevreden te zijn met hun gewicht. Mensen met matig overgewicht zegt in ongeveer de helft van de gevallen tevreden te zijn met hun gewicht.

Overgewicht

51 procent van de Nederlanders heeft overgewicht. 27 procent van hen heeft ernstig overgewicht. Deze verdeling is stabiel sinds 2014.