Steeds meer rechtszaken tegen Philips in VS wegens terugroepactie

In de Verenigde Staten worden steeds meer rechtszaken aangespannen tegen Philips naar aanleiding van de terugroepactie van met name maskers om slaapapneu te voorkomen. Dat blijkt uit berichten op websites van verschillende gespecialiseerde advocatenbureaus, na eerdere berichtgeving van de Volkskrant. Philips wil het door die krant genoemde aantal van meer dan tachtig zaken in de VS en Canada niet bevestigen omdat het bedrijf “geen commentaar geeft op mogelijke rechtszaken”.

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft de terugroepactie van het zorgtechnologiebedrijf in de hoogste risicocategorie ingeschaald, de zogeheten Class 1. Dat heeft tot gevolg dat er zogenoemde ‘class action lawsuits’ worden aangespannen, waarin groepen mensen collectief een vordering bij de rechter eisen. Advocatenkantoor Shouse Law, dat meerdere vestigingen heeft in de Verenigde Staten, belooft bijvoorbeeld alle gevallen aan te nemen van mensen die een teruggeroepen apparaat van Philips hebben gebruikt en bij wie vervolgens nieuwe gezondheidsproblemen zijn ontdekt. Het kantoor noemt onder meer verschillende vormen van kanker, zoals longkanker en neuskanker.

Geluiddempend schuimrubber

De terugroepactie betrof vooral apparaten met maskers die mensen ’s nachts dragen om slaapapneu te voorkomen. De gezondheidsrisico’s werden veroorzaakt door geluiddempend schuimrubber dat in de apparaten is verwerkt. Daarvan kunnen deeltjes loslaten die ingeslikt of ingeademd kunnen worden door de gebruiker.

Later wees onderzoek uit dat het schuim ook bepaalde chemicaliën kan afgeven. Zeker als het apparaat niet op de juiste wijze wordt schoongemaakt. Als dat schuim met bepaalde middelen in aanraking komt, kunnen schadelijke gassen vrijkomen. Het gas kan kankerverwekkend zijn. Andere potentiële risico’s van de blootstelling aan de chemische stoffen zijn onder meer hoofdpijn, irritatie, overgevoeligheid, misselijkheid en overgeven.

3,5 miljoen getroffen apparaten

Philips heeft al een half miljard euro opzij gezet in verband met de kwestie. In totaal heeft het bedrijf meer dan 15 miljoen van de apparaten geproduceerd sinds 2008. “De aanbevolen gebruiksduur is echter 5 jaar”, zegt een woordvoerder. “Op basis van productie- en verschepingsdata en rekening houdend met deze aanbevolen gebruiksduur van 5 jaar, schat Philips dat er in totaal ongeveer 3,5 miljoen getroffen apparaten zijn, die momenteel nog in gebruik zijn.”

Schadeclaims

Topman Frans van Houten vond het bij de presentatie van de kwartaalresultaten eind vorige maand nog te vroeg om iets te zeggen over mogelijke schadeclaims als gevolg van de defecten. Het kan nog lang duren voordat zo’n zaak voor de rechter komt, gaf Van Houten aan. Na die terugroepactie heeft Philips ook nog tienduizenden beademingsapparaten van ziekenhuizen teruggeroepen. Volgens de FDA kan die apparatuur eveneens ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en leiden tot verwondingen of zelfs overlijden. De FDA meldde eerder dat er al tientallen incidenten en meerdere verwondingen bekend, maar geen sterfgevallen. (ANP)