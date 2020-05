Steekincident in jeugdinstelling ’t Anker in Harreveld

In gesloten jeugdzorginstelling ’t Anker in het Gelderse Harreveld heeft zich vrijdag een steekincident voorgedaan. Een medewerker raakte daarbij lichtgewond maar hoefde niet door ambulancemedewerkers te worden behandeld. De politie onderzoekt de zaak nog en heeft een bewoner aangehouden, aldus een woordvoerster.

De eerste melding kwam binnen rond 14.20 uur. ’t Anker maakt deel uit van Horizon Jeugdzorg. Op de locatie aan de Kerkstraat in Harreveld zitten jongeren van 12 tot en met 18 jaar voor uiteenlopende behandelingen.

’t Anker is volgens de eigen website een JeugdzorgPlus-instelling waar jongeren met gedragsproblemen begeleiding krijgen. In de instelling verblijven jongeren met ernstige seksuele problematiek, met een licht verstandelijke beperking, die in een psychiatrische crisis zitten en jongeren die niet in groepsverband behandeld kunnen worden. Bij plaatsing is een bevestiging van de kinderrechter nodig. (ANP)