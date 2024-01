Steekpartijen in Rotterdam, hulpverleners bekogeld en ME ingezet

In Rotterdam hebben tijdens nieuwjaarsnacht meerdere steekpartijen plaatsgevonden. Daarbij zijn in totaal zeker drie mensen naar het ziekenhuis vervoerd. Net als in andere steden heeft de Mobiele Eenheid een aantal keren in Rotterdam moeten optreden en zijn hulpverleners met vuurwerk bekogeld, meldt een woordvoerster van de politie. De hulpdiensten hebben voor diverse branden moeten uitrukken.

In een woning in de Walravenstraat in Rotterdam-Zuid raakte een vrouw zwaargewond door een steekpartij. Dat gebeurde rond middernacht. Volgens lokale media zou de vrouw ook uit een raam gegooid of gevallen zijn. De politie kan dit niet bevestigen. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

Incidenten

In een woning in de Seringenstraat, er niet ver vandaan, raakten rond dezelfde tijd drie personen gewond door een steekpartij. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht en een van de drie is aangehouden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten in de Walravenstraat en de Seringenstraat.

In de Van Speykstraat in het centrum was ook een steekincident. Daarbij raakte iemand lichtgewond. En hetzelfde was het geval op het Boerhaaveplein in Schiedam.

In de Troubadourlaan in Hoogvliet was rond 01.00 uur een vechtpartij. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn twee mensen aangehouden, van wie een is getaserd en door een politiehond is gebeten. Onder meer in Vlaardingen, Schiedam en Barendrecht gingen auto’s in vlammen op. (ANP)