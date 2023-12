Stefan Kroese nieuwe voorzitter mProve

Stefan Kroese is vanaf 8 december voorzitter van het samenwerkingsverband mProve. Kroese volgt hiermee Wim van Harten op die, na het bereiken van zijn termijn, het voorzitterschap van mProve overdraagt.

Kroese is daarnaast voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep.

Stefan Kroese

Kroese noemt mProve een mooi samenwerkingsverband dat al veel heeft bereikt en opgeleverd. “We versterken elkaar door van elkaar te leren, resultaten te delen en de beste aanpak over te nemen. mProve is bij uitstek geschikt om als aanjager van vernieuwing de zorgtransformatie te versnellen. We moeten samen op zoek naar slimme oplossingen voor morgen.”

“mProve heeft de afgelopen periode meer vaart en inhoud gekregen,” blikt Van Harten terug. ”Er is een meerjarenstrategie met focus op passende, digitale zorg en arbeidsbesparende technologie. De ontwikkeling van dataplatform mPlify en het nieuwe Funxlab programma voor slimmer en leuker werken in de zorg, geven hieraan een belangrijke impuls. En we hebben inmiddels een bureau voor wetenschappelijke samenwerking en projectondersteuning. Een mooi fundament om op verder te bouwen.”

mProve

mProve is het innovatieve netwerk van zeven topklinische ziekenhuizen- Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Máxima MC, Rijnstate en Zuyderland.