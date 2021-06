Stefan Sleijfer nieuwe decaan Erasmus MC

Sleijfer (1970) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan diezelfde universiteit. In het Erasmus MC deed hij een de opleiding tot internist-oncoloog. Sinds het afronden van die specialisatie in 2004 werkt hij als internist-oncoloog in het Erasmus MC. In 2011 werd hij benoemd tot hoogleraar en in 2013 tot afdelingshoofd.

Sleijfer noemt duurzaamheid als een van zijn belangrijke speerpunten. ”Gezien de grote uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat, is veel aandacht nodig voor zowel de duurzaamheid van de zorg als de duurzaamheid van onze leefomgeving. Onderzoek en onderwijs zijn essentieel om deze uitdagingen te adresseren.”

Ook zal hij zich gaan bezighouden met de convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit.