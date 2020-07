Stekker uit app CoronaMelder als coronacrisis voorbij is

De app wordt op 1 september landelijk ingevoerd. De app moet het makkelijker maken om contactonderzoek te doen, om verdere coronabesmettingen te voorkomen.

Er is kritiek op het ontbreken van een einddatum voor het gebruik van de app. Mensen zijn bang dat er een surveillance-infrastructuur ontstaat, die niet wordt afgebroken, maar alleen maar wordt uitgebreid. Dat ontkent Roozendaal. Hij vertelt dat de app bedoeld is voor de duur van de coronacrisis en dus nodig is. Zodra die voorbij is, kan de stekker weer uit de app. Ook blijven de gegevens anoniem, zegt Roozendaal. (ANP)