Sterfte begint eindelijk te dalen

Het aantal mensen dat in een week overlijd daalt sinds begin 2021, meldt het CBS. In de tweede coronagolf lag de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Sinds de tweede week van 2021 is de daling ingezet. Vorige week, week 5 van 2021, nadert het aantal sterfgevallen de verwachtte cijfers zonder coronapandemie.

Tussen week 39 van 2020 en week 5 van 2021 overleden ruim 71 duizend mensen. Dat zijn er 9.700 meer dan je in deze periode zou verwachten zonder pandemie. De schatting van de sterfte in week 5 zit met 3.583 sterfgevallen net boven de verwachte sterfte in deze periode: 3.440.

Leeftijdsgroepen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) keek ook naar patronen bij specifieke bevolkingsgroepen. In de tweede golf overleden 5.000 mensen met een Wlz-indicatie meer dan verwacht, dat is 22 procent meer. In de overige bevolking overleed in deze golf 12 procent meer dan verwacht. In week 5 overleden weer minder 80-plussers dan in de weken ervoor. Onder mensen van 65 tot 80 jaar bleef de sterfte in week 5 ongeveer gelijk. Onder mensen jonger dan 65 jaar was een kleine afname te zien. De sterfte in deze leeftijdsgroep is naar schatting lager dan wat je zou verwachten voor deze periode.