Sterke daling gebruik isoleercel bij GGNet

In de twee jaar dat de Wet Verplichte ggz (Wvggz) van kracht is, is het gebruik van de isolatiecel bij GGNet (Noord- en Oost-Gelderland) spectaculair gedaald: 85 procent. Dit staat in een onderzoek dat woensdag is gepubliceerd in het internationale wetenschappelijk tijdschrift ‘Frontiers in psychiatry’.