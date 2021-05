Sterke groei aanmeldingen voor studie hbo-Verpleegkunde stokt

Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen (VH). Jongeren konden zich tot 1 mei inschrijven voor een studie op hbo-niveau. Mogelijk vinden aspirant-studenten de opleiding minder aantrekkelijk door de recente aandacht voor de aanhoudend hoge werkdruk en toegenomen agressie in de zorg. Ook was afgelopen voorjaar tijdens de eerste coronagolf de waardering voor zorgmedewerkers hoog.

Voltijd en deeltijd

Het aantal inschrijvingen voor de voltijds-opleiding hbo-Verpleegkunde steeg 1 procent. Die voor de deeltijdopleiding daalde 6 procent en die voor de duale opleiding, waarbij studenten tijdens hun opleiding werken, nam af met 7 procent, aldus VH. Vorig jaar steeg het aantal aanmeldingen voor deze duale opleiding nog met 9 procent.

Populaire studie

De studie Verpleegkunde was vorig jaar veruit de populairste hbo-opleiding op het gebied van gezondheidszorg. De stijging was het hoogst van alle 171 hbo-opleidingen, met uitzondering van de lerarenstudie pabo. De toename van 17 procent was toen zes keer zo hoog als gemiddeld voor alle hbo-opleidingen. De drie grootste hbo-instellingen voor de studie Verpleegkunde zijn HAN (Nijmegen en Arnhem), Avans (Den Bosch) en Hogeschool Rotterdam.

Personeelstekort

Als Nederland genoeg zorgpersoneel wil krijgen, moet het kabinet ingrijpen, waarschuwde de SER vorig jaar. “De coronacrisis heeft een vergrootglas gelegd op onze conclusie, namelijk dat we heel veel mensen tekort gaan komen”, zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Nu werken er ongeveer 1,4 miljoen mensen in de zorg. De SER voorspelde dat er in 2040 600.000 extra zorgmedewerkers nodig zijn.