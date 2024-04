Stichting bepleit verplicht aanbod restitutiepolis

Restitutiepolissen zijn een beetje op hun retour. Ze worden minder genomen en vooral minder aangeboden. Ze zijn in premie voor de verzekerde duurder dan een zogenoemde naturapolis, de verzekering waarbij de klant alleen hulp van een gecontracteerde zorgverlener helemaal vergoed krijgt. Maar met name iemand die veel zorg gebruikt, kan baat hebben bij de ruimere keuze aan dokters en praktijken die de restitutiepolis biedt. Zij of hij kan gemakkelijker kiezen voor een medicus of therapeut met een bepaalde specialisatie, zonder wachtlijst of op een locatie die beter uitkomt. Voor de verzekeraar is de restitutiepolis door juist dergelijke klanten ook duurder dan een naturapolis.

Restitutiepolis in ‘verdomhoekje’

Ger Jager, voorzitter van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, vindt het gevaarlijk dat de restitutiepolis in het ‘verdomhoekje’ raakt. Vooral patiënten met chronische aandoeningen kiezen voor de paar restitutiepolissen die er nog zijn. “Dus alle ‘dure’ verzekerden concentreren zich op de restitutiepolis. Het gevolg is dat de restitutiepolis zwaar verliesgevend wordt voor de verzekeraar. Niet onbegrijpelijk dat de verzekeraars willen stoppen met deze polis. Maar met het verdwijnen van de restitutiepolis dreigt ook de niet-gecontracteerde zorg te verdwijnen.”

Onbetaalbaar

“Want zonder restitutiepolis wordt de niet-gecontracteerde zorg onbetaalbaar voor de gewone man. Met als gevolg dat heel veel niet-gecontracteerde zorgverleners noodgedwongen moeten stoppen en zelfstandige klinieken hun deuren moeten sluiten. Daarmee verdwijnt een belangrijk deel van onze zorg en nemen de wachtlijsten exponentieel toe”, vervolgt hij.

Als alle zorgverzekeraars echter een restitutiepolis aanbieden, heeft volgens hem “elke verzekeraar naar verhouding dezelfde schade en worden er veel meer patiënten met een zorgvraag behandeld.” Zo houden we in de visie van Jager ook de niet-gecontracteerde zorgverleners aan het werk. (ANP)