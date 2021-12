Stichting gehandicapten opgeheven vanwege gebrek aan vrijwilligers

Gehandicapten

De stichting was al 35 jaar actief in het behartigen van de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte in Almere. Berkenbos: “Terugkijkend op wat wij als SOGA in de gemeente Almere allemaal bereikt hebben, mogen we daar trots op zijn en nemen wij na 35 jaar met weemoed afscheid.” De quote komt uit de meest recente nieuwsbrief van de organisatie.

Vrijwilligers

Naast het ontbreken van jongere vrijwilligers, wijten ze het beëindigen van de activiteiten tevens aan de veranderende samenleving. Er is wel een vangnet. Voor het melden van klachten of problemen kunnen mensen vanaf januari bij de werkgroep VN verdrag in de Praktijk (ViP) terecht.