Stichting Kiem verwelkomt nieuwe directeur

Gerard van Breen, voorzitter van de stichting, bedankt Stemerding voor zijn inzet bij de doorontwikkeling van de strategie en aanpak van Stichting Kiem.

Gezondheid

Ketelaars heeft een achtergrond in Technische Bedrijfskunde. In haar laatste functie was zij Programmamanager GezondIn bij expertisecentrum Pharos in Utrecht. Daarvoor heeft zij in verschillende functies bij Unilever en stichting Jongeren Op Gezond Gewicht gewerkt. Van Breen: “Wij zijn bijzonder enthousiast dat we iemand met deze brede ervaring hebben kunnen aantrekken om Stichting Kiem een volgende stap te laten zetten.”

Kiem

Stichting Kiem zet zich in om de impact van eetstoornissen te minimaliseren. Zij zet zich in om het werkveld te versterken en te verbinden, bewustwording in de samenleving te vergroten en het werkveld, patiënten en naasten van goede en inhoudelijke informatie te voorzien. Daarnaast richt de stichting zich met haar kernprogramma’s op kennisbevordering onder naasten, scholen en professionals.

Eetstoornissen

Ketelaars kijkt ernaar uit om de verantwoordelijkheid te hebben voor een organisatie die zich inzet voor een maatschappelijk zeer relevant onderwerp. “We leven in een tijd waarin de mentale gezondheid van met name jongeren sterk onder druk staat en de eetstoornissen problematiek enorm toeneemt. Ik ben ervan overtuigd dat Stichting Kiem echt een verschil kan maken en ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren.”