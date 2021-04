Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg benoemt nieuwe directeur

Marieke van der Waal is benoemd tot directeur van de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ). In SKILZ werkt een groot aantal partijen in de langdurige zorg samen aan het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsinstrumenten ter verbetering van de langdurige zorg.

Van der Waal treedt aan per 1 mei en volgt Laura van Steenveldt op, die de functie afgelopen jaar op tijdelijke basis vervulde. Van der Waal was eerder onder meer directeur-bestuurder van de Leyden Academy, een kennisinstituut gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. “Ik ben goed bekend met de ouderenzorg en krijg nu de kans om ook de andere domeinen binnen de langdurige zorg te verkennen”, zegt ze over haar aanstelling. “De ambitie van SKILZ om samen met professionals, mantelzorgers en patiënten/cliënten te werken aan kwaliteitsinstrumenten om de langdurige zorg te verbeteren, is prachtig maar uitdagend.”



Het bestuur van SKILZ bestaat uit de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en een vertegenwoordiger vanuit het patiënt-/cliëntperspectief.

“Marieke beschikt over de benodigde organisatorische en managementervaring”, zegt Petrie Roodbol, voorzitter van het bestuur van SKILZ. “Ze heeft gevoel voor verhoudingen en bewezen dat ze mensen en stakeholders kan verbinden aan de organisaties waar ze werkzaam was. Ze is goed bekend met de langdurige zorg en het belang van wetenschappelijk onderzoek.”