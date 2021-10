Stichting opgericht voor inzet verpleegkundigen in cosmetische zorg

Stichting Integratie Cosmetische Geneeskunde (StICG) is opgericht voor de inzet van verpleegkundigen in cosmetische geneeskunde, naar aanleiding van het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg dat eerder door het Zorginstituut Nederland werd vastgesteld .

De stichting ontwikkelt onder meer beroepsopleidingen en nascholingstrajecten en ondersteunt praktijkinstellingen bij verantwoorde en werkbare taakdelegatie tussen zorgprofessionals.

Integratie

Oprichter en stichtingsvoorzitter Stijn Bauland zegt dat Nederland achterloop bij de integratie van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de cosmetische geneeskunde. “Onze verpleegkundigen zijn zeer vakkundig en hoog opgeleid en zorgen in alle andere takken van de geneeskunde ervoor dat onze zorg betaalbaar en bereikbaar is”, aldus Bauland, die ook mede-eigenaar is van Faceland Nederland. “Zij zijn waardevol en uitermate geschikt om ook een rol te hebben in een cosmetisch geneeskundig team.”

Eerste opleiding

In samenwerking met de Hogeschool Leiden heeft StICG de eerste opleiding tot verpleegkundig specialist cosmetische geneeskunde gerealiseerd. Daarnaast ontwikkelt StICG zorgprotocollen op maat voor individuele organisaties zodat deze zorginstellingen ook daadwerkelijk de organisatorische innovaties kunnen implementeren. In meerdere klinieken zijn al verpleegkundigen aan de slag dankzij dit initiatief.