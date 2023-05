Stichting Zonboog krijgt twee nieuwe leden raad van commissarissen

Het gaat om Elseline Verheul, die begin april gestart is. En Gert-Jan Waterink, die per 1 juni zal toetreden. Zij nemen de plaats in van Yvonne van Kemenade en Arnold Jongenburger. Beiden stoppen in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn.

Werkzaamheden

Verheul is sinds 2001 zelfstandig huisarts in ’s-Hertogenbosch. Eerder was zij onder andere Raad van Toezicht bij Stichting Raedelijn en Lid Raad van Commissarissen bij Huisartsen Coöperatie West Brabant.

Waterink is sinds 2021 bestuurder Zorginstellingen Pieter van Foreest. Hiernaast is hij onder andere lid van de Raad van Commissarissen bij Marente en lid van Raad van Toezicht bij Avoord en Stichting Het Spectrum.