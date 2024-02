Stijgend aantal zelfdodingen onder Amsterdamse jongvolwassenen zorgelijke trend

Het aantal jongeren onder de dertig jaar dat uit het leven stapt in Amsterdam is de afgelopen jaren toegenomen. In vier jaar tijd steeg het aantal zelfdodingen onder deze groep met 40 procent.

Dat blijkt uit cijfers van Formatus, het registratienetwerk Forensische Geneeskunde van de GGD. De GGD maakt zich zorgen. “Prestatiedruk, psychische en financiële problemen en sociale media zijn factoren die een rol spelen,” schrijft het AD.

Zorgelijke ontwikkeling

Van de 120 zelfdodingen in Amsterdam in 2023 waren 26 mensen jonger dan dertig jaar. In 2019 maakten 18 mensen onder de dertig een einde aan hun leven. Volgens GGD-projectleider suïcidepreventie Lyna Polikar is er niet één oorzaak aan te wijzen voor de toegenomen zelfdodingen onder mensen onder de dertig.

“Maar psychische problemen, aanhoudende prestatiedruk op school, financiële problemen en sociale media zijn bijdragende factoren die een rol spelen. Jongeren spiegelen zich aan het ideaalbeeld dat wordt neergezet op sociale media. Daarnaast leren jongeren op school van alles, maar ze krijgen geen lessen over hoe om te gaan met teleurstellingen in het leven. Educatie hierin is belangrijk om zelfdoding te voorkomen.”

“Elke jongere die uit het leven stapt door zelfdoding is een zorgelijk feit,” zegt Polikar. In de cijfers van Formatus is geen rekening gehouden met het groeiend aantal inwoners van Amsterdam; het gaat om absolute aantallen.