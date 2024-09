Meer euthanasiemeldingen van patiënten onder de 30 jaar

De afgelopen jaren is het aantal ontvangen euthanasiemeldingen bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) van patiënten onder de 30 jaar toegenomen. Dat blijkt uit antwoorden van de staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport, Vincent Karremans. Karremans stelt dat er geen onderzoek is gedaan waarmee wordt aangetoond dat de stijging te wijten is aan de groeiende wachtlijsten in de ggz.

Het aantal euthanasiemeldingen dat de RTE in de periode 2020-2023 heeft ontvangen, waarbij het euthanasieverzoek voortkwam uit lijden dat het gevolg was van een psychische stoornis, is toegenomen van patiënten jonger dan 30 jaar. In 2023 ging het om 22 patiënten jonger dan 30 jaar, in 2020 om vijf patiënten.

Meer dan tien jaar

Karremans beantwoordt Kamervragen van Rosanne Hertzberger van Nieuw Sociaal Contract over het interview met hoogleraar psychiatrie Damiaan Denys in NRC Handelsblad. Hertzberger vraagt de staatssecretaris of de groeiende wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg en in de jeugdzorg en het gebrek aan passende zorg voor complexe jonge patiënten bijdraagt aan de groei van het aantal euthanasieverzoeken. Karremans stelt dat hier geen onderzoek naar is gedaan, maar wel dat het Expertisecentrum Euthanasie zegt dat het merendeel van de cliënten die een aanvraag indienen, meer dan tien jaar psychiatrische behandeling heeft ontvangen. Karremans: “Op basis hiervan lijkt de beslissing om euthanasie aan te vragen meestal pas wordt genomen na een langdurige en intensieve behandelgeschiedenis. Een van de eisen die de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) stelt om voor euthanasie in aanmerking te komen, is dat sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Van uitzichtloosheid is sprake wanneer curatieve of palliatieve behandelopties om de ondraaglijkheid van het lijden weg te nemen, ontbreken.”

Afspraken

Karremans voegt daar nog aan toe dat voor de jeugdzorg de Regionaal Expertteams en de Bovenregionale Expertisenetwerken zijn opgezet en dat er voor de ggz in het Integraal Zorgakkoord afspraken zijn gemaakt met partijen over de cruciale ggz.