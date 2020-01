‘Stijging meldingen geweigerde patiënten crisisdienst’

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) ontvangt steeds meer meldingen van ouderen-specialisten over ggz-crisisdiensten die patiënten, die onder de Wet zorg en dwang (Wzd) vallen, weigeren. ‘We vinden het heel treurig dat we al na 4 weken de noodklok moeten luiden’, stelt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso.

Specialisten ouderengeneeskunde van 26 vakgroepen, verspreid over 16 regio’s hebben contact gezocht met Verenso om hun zorgen te uiten. Een paar dagen geleden waren dat nog respectievelijk 20 vakgroepen en 10 regio’s. Om hoeveel meldingen het gaat, kan Nieuwenhuizen niet precies zeggen, stelt ze op Zorgvisie. Om hoeveel patiënten het gaat ook niet. Verenso ziet ook (nog) geen regio’s die opvallen. ‘We moeten ook niet vergeten dat we pas een kleine maand onderweg zijn. Het is afwachten wat er uit de andere regio’s nog gaat komen’. Nieuwenhuizen noemt ook de ggz-instellingen niet waar de problemen zouden spelen. Voor haar staat voorop dat deze situatie in gezamenlijkheid met de ggz-aanbieders wordt opgelost.

Geen aansluiting praktijk

Om het veld tegemoet te komen in hun zorgen over knelpunten bij samenloop van de twee wetten, kwam VWS in december met een eerste handreiking. Daarin gaat het ministerie ervan uit dat de beoordelingen van Wzd-cliënten in ieder geval in 2020 door ggz crisisdiensten gedaan blijven worden. Daarbij mogen ggz-instellingen zonder Wzd-registratie tijdelijke zorg verlenen aan Wzd-cliënten. Wel moeten die cliënten binnen ‘afzienbare tijd’ worden doorgeplaatst. Volgens Nieuwenhuizen staat dat mooi op papier, maar hebben zorgprofessionals en patiënten hier helemaal niets aan. Ook de term ‘overgangsjaar’ noemt de voorzitter van Verenso ‘een lege huls’.

Verenso ziet graag dat er een ronde tafel wordt georganiseerd samen met GGZ-NL, ActiZ en andere betrokken beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen. Gezamenlijk zou landelijke dekking gewaarborgd kunnen worden van goede crisisdienstverlening. Lees hier het gehele interview.