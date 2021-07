Ziekteverzuim in zorgsector steeg in tweede kwartaal 2021

Het ziekteverzuim in de Nederlandse zorgsector is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen naar 6,98 procent. Dat meldt Vernet, een aan PGGM en Pensioenfonds Zorg & Welzijn gelieerd verzuimdatabedrijf. In het tweede kwartaal 2020 ging het om 6,66 procent. Het grootste effect is te zien bij het langdurig verzuim; dat was nog nooit zo hoog.

Vernet spreekt over een stijgende trend in de afgelopen acht jaar. In het eerste kwartaal van 2018 was er sprake van een grote griepgolf. In 2019 was er een daling, maar het verzuim lag nog altijd hoger dan in 2017. Dat corona in 2020 ons land binnenkwam, had een duidelijke enorme impact op de verzuimcijfers in de zorgsector.

Verzuimduur

Werknemers melden zich steeds langer ziek. De gemiddelde verzuimduur laat in 2021 een enorme stijging zien. “Wie zich in de zorg ziek meldt, blijft nu gemiddeld langer dan één maand thuis”, aldus Vernet. In het tweede kwartaal van 2020 kwam de gemiddelde verzuimduur nog uit op 26 dagen.

Het is volgens Vernet duidelijk dat corona effect heeft op de verzuimduur.

Niet vaker

Zorgmedewerkers melden zich niet vaker ziek. In het tweede kwartaal meldde 22 procent van de medewerkers zich ziek, wat gebruikelijk is voor deze periode.

Klassen

Vernet verdeelt de lengte van het verzuim onder in verschillende klassen. Sinds het tweede kwartaal van 2014 is het verzuim in duurklasse 92 t/m 365 dagen inmiddels toegenomen met 66,3 procent in de dezelfde periode van 2021. Zowel kortdurend als middellang verzuim blijft jarenlang rond 1 procent. Door corona nam het kortdurend verzuim af, maar het middellange verzuim juist toe.

Sectoren

In de sectoren ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. In de verzorging, verpleging, thuiszorg bleef het nagenoeg gelijk.

Uitdaging

Het ziekteverzuim in de zorg stijgt volgens Vernet al jaren. “Corona deed er in 2020 nog een extra schepje bovenop en de stijgende lijn die is ingezet in 2014, wordt stevig doorgezet.” Vernet stelt de vraag: is de zorg straks nog in staat om aan de stijgende zorgvraag te voldoen, als zorgen voor zichzelf soms al een grote uitdaging is?