Stijging zorgpremie Zorg en Zekerheid lager dan verwacht

Verzekerden van Zorg en Zekerheid betalen volgend jaar 5,7 procent meer voor de meest gekozen Zorg Zeker Polis. De polis komt net onder de 148 euro per maand uit. Dat ligt ver onder de schatting van het ministerie van VWS.

“We ontkwamen niet aan een hogere premie door de inflatie en hogere salarissen in de zorg”, zegt bestuursvoorzitter Ton van Houten. “Door betere samenwerking tussen zorgprofessionals en tussen zorg en welzijn kan Zorg en Zekerheid de zorgkosten beheersbaar houden. Wij roepen de overheid wel met klem op meer te investeren in preventie.”

Financiële steun voor gemeenten

De hogere salarissen voor zorgpersoneel zijn een goede zaak vindt Van Houten. “Hiermee spreken wij als zorgverzekeraars en als maatschappij onze waardering uit voor hun belangrijke werk. Feit blijft dat er te weinig personeel is om de zorg en hulp aan de groeiende groep mensen te bieden.”

Willen we de zorg bereikbaar en beschikbaar houden, dan moet er niet alleen meer geld naar de zorg, zegt de bestuursvoorzitter. “Ook gemeenten moeten kunnen rekenen op meer financiële steun vanuit de overheid.”

Preventie

“Er lijkt nu juist minder geld naar preventie te gaan”, zegt Van Houten. “We blijven intensief samenwerken met zorgprofessionals en gemeenten. Kijk breed of een vraagstuk echt zorg betreft, of eigenlijk welzijn, inkomen, onderwijs of milieu. Zo rem je verdere groei van het zorgbudget.”

Om deze brede samenwerking een boost te geven zou volgens Van Houten een miljard uit de zorg in het gemeentefonds gestopt moeten worden. “Dat geld komt dan beschikbaar voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken – gericht op preventie. Bijkomend voordeel is een besparing van zo’n 5 tot 10 procent op de zorgkosten.”