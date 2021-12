Stoopendaal nieuw lid raad van toezicht Amsta

Vanaf 1 januari 2022 treedt Annemiek Stoopendaal toe tot de raad van toezicht van Amsta. Als lid van de Commissie Kwaliteit zet zij zich in voor het toezicht op de kwaliteit van zorg binnen de Amsterdamse ouderenorganisatie.

Stoopendaal volgt Wim-Jan Egtberts op. Hij blijft tot 1 april 2022 aan om de commissie Kwaliteit te ondersteunen waar nodig. Stoopendaal heeft ruime ervaring als toezichthouder in de zorg bij verschillende zorginstellingen. Ze werkt als docent en onderzoeker (assistent professor) aan de Erasmus School of Health Policy & Management in Rotterdam.

“Het contact met de cliëntenraad vind ik onontbeerlijk om de daadwerkelijke kwaliteit van zorg te leren kennen en waar mogelijk te versterken”, is de reactie van Stoopendaal. “Ik zet mij in om vanuit een open oog en in dialoog met de verschillende geledingen mijn steentje bij te dragen aan warme en goede zorg waarbij zowel bewoners als medewerkers echt worden gezien.”