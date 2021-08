Straf voor zorgmedewerker die bankrekening cliënt plunderde

Door zijn werk kende hij de pincode van de vrouw en had hij de beschikking over de pinpas. Normaliter wordt dit gebruikt om bijvoorbeeld spullen of kleding te kopen. Maar tussen september en november 2020 nam hij 18.000 euro op. Tegen de rechter vertelde hij dat hij dit had gedaan om zijn gokverslaving te financieren.

Terugbetalen

De man verloor al zijn baan en heeft zich al aangemeld bij de verslavingszorg. De rechter oordeelde dat de man de behandeling tijdens zijn proeftijd moet voortzetten. Hij moet verder ook het geldbedrag terugbetalen aan de vrouw.