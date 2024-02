Stroom werkt weer in groot deel verzorgingshuis Hoogvliet

In een groot deel van het verzorgingstehuis aan de Alverstraat in Hoogvliet waar woensdag door wateroverlast in een meterkast problemen waren met de stroomvoorziening, is inmiddels weer stroom. De reparatie van de gesprongen waterleiding die de lekkage veroorzaakte is volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nog in volle gang.

Totdat de leiding op de negende verdieping van het pand is gerepareerd, wordt gebruikgemaakt van een speciaal watertappunt waarmee de toiletten in gebruik kunnen blijven. Ook is er genoeg drinkwater aanwezig, meldt de veiligheidsregio.

Rode Kruis

Het technische team van het verpleeghuis heeft de reparatie inmiddels overgenomen. Een team van medewerkers van het Rode Kruis dat eerder woensdagmiddag werd ingezet om hulp te bieden, blijft nog zolang als nodig ter plaatse. De overige hulpdiensten zijn weer vertrokken.

Afgelopen zondag viel op hetzelfde adres in de gemeente Rotterdam ook al de stroom uit. Dat kwam door een verstopping in het riool op de tweede verdieping die enige uren later was opgelost. Of er een verband is tussen beide incidenten is nog niet bekend.

In het verpleeghuis wonen ongeveer honderd ouderen met dementie of een fysieke beperking die volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio goed worden verzorgd en weinig last ondervinden van de storing. (ANP)