Studie vindt geen link tussen corona en hartdood jonge sporters VS

Na het uitbreken van de coronapandemie zijn in de Verenigde Staten niet meer jonge sporters plotseling overleden aan een hartstilstand dan in de jaren daarvoor. Daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat een coronabesmetting óf coronavaccins het risico hierop onder deze groep hebben verhoogd.

Tot die conclusie komen wetenschappers van onder meer de Universiteit van Washington in een maandag verschenen studie.

Alle geregistreerde gevallen nader bekeken

Tijdens de pandemie werd in onlineberichten en filmpjes regelmatig gewezen naar coronabesmettingen en -vaccinaties als oorzaak van een veronderstelde toename in het aantal jongeren dat tijdens het sporten plotseling overleed. Om erachter te komen of daar een kern van waarheid in zit, hebben de onderzoekers alle in Amerika geregistreerde gevallen van hartstilstanden onder jonge competitieve atleten nader bekeken.

Myocarditis

In 2017, 2018 en 2019, dus voor de virusuitbraak in de VS, telden ze in totaal 203 gevallen. Daarvan liepen er 106 dodelijk af. In de ‘coronajaren’ die volgden (2020, 2021 en 2022) werden in totaal 184 jonge Amerikaanse sporters getroffen door een plotselinge hartstilstand, van wie er 84 overleden. Iets minder dus dan in de drie jaar voor de pandemie. Myocarditis, een ontsteking van de hartspier die zowel een zeer zeldzame bijwerking van vaccins bleek als van coronabesmettingen zelf, is slechts in enkele gevallen vastgesteld: drie keer voor de pandemie en vier keer tijdens.

Onlinevideos

De studie ging specifiek over jonge Amerikaanse sporters die uitkwamen voor bijvoorbeeld school- en collegeteams. De onderzoekers hebben hun resultaten gepubliceerd in Jama Network Open. Ze geven zelf aan dat ze niet weten of er gemiste gevallen zijn. Ook merken ze op dat in 2020 en 2021 de sportdeelname een fractie (circa 2,5 procent) lager lag door de pandemie. De onderzoekers kwamen verder onlinevideo’s tegen waarin hartstilstanden in verband werden gebracht met corona óf coronavaccins, waarin gevallen werden genoemd die later van voor de pandemie bleken te zijn. Buiten de sportcompetities hebben de onderzoekers in deze studie niet gekeken.

Erfelijke hartstoornis

Uit eerder onderzoek was al bekend dat onopgemerkte erfelijke hartstoornissen vaak een rol spelen. “Het plots overlijden van met name jonge mensen onder de 50 jaar zou een signaal moeten zijn voor familieleden”, zegt de Hartstichting daarover. Erfelijkheidsonderzoek kan familieleden daar duidelijkheid over geven. (ANP)