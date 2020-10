STZ en Tilburg University werken samen aan implementatie van zorginnovaties

De samenwerking is opgezet vanuit Tilburg University’s Impactprogramma, waarin Enhancing Health and Wellbeing een van de kernthema’s is. Het is de bedoeling dat multidisciplinaire teams gaan samenwerken in een ‘brede academische werkplaats’.

Bundeling van onderzoeksterreinen

“Om onze ambitie van een betere zorgkwaliteit dankzij sociale innovaties mogelijk te maken is bundeling van onderzoeksterreinen noodzakelijk”, zegt Hans van der Schoot, voorzitter STZ, de vereniging van 26 topklinische ziekenhuizen. “Economische en juridische aspecten en onderzoek naar gedragsverandering dienen te worden gecombineerd om deze ambitie na te streven.”

Professor en decaan Jantine Schuit van de Tilburg University vult aan: “Deze samenwerking biedt onze universiteit een mooie kans om onze kennis en expertise op het terrein van gezondheid, gedrag en de organisatie van de zorg aan elkaar te verbinden en interdisciplinair in te zetten voor een betere en innovatieve zorg.”