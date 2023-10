STZ erkent kwaliteit kniebehandelingen bij Rijnstate

Het Expertisecentrum voor Knie- en Heupprothesiologie van de afdeling Orthopedie is erkend als nieuw topklinisch centrum in Rijnstate door de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Daarnaast zijn de erkenningen voor het Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg (COPZ) en het Centrum voor Diagnostiek en behandeling van patiënten in coma na reanimatie met vijf jaar verlengd.

Rijnstate COPZ is een kennis en behandelcentrum voor patiënten met een palliatieve zorgbehoefte. Het richt zich op hoog-complexe palliatieve zorg, medisch- en verpleegkundig onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en transmurale samenwerking in de regio. De specialistische palliatieve zorg vindt zowel klinisch, poliklinisch als bij patiënten thuis plaats. Dit gaat in samenwerking met de betrokken hulpverleners uit de eerste lijn.

Het Expertisecentrum is er voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van patiënten die na een reanimatie in coma blijven. Neurologen en intensivisten ontwikkelen en implementeren nieuwe diagnostiek om de prognose van patiënten in coma na een hartstilstand te bepalen. Ook worden nieuwe behandelingen om hersenherstel en revalidatie te bevorderen onderzocht.

Daarnaast wordt in Rijnstate onderzoek gedaan naar nieuwe, effectieve behandelingen. Hiervoor werkt het ziekenhuis samen met de Universiteit Twente en een groot aantal academische en niet-academische ziekenhuizen in binnen- en buitenland.