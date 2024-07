STZ wijst twee nieuwe topklinische expertisecentra aan

Een STZ-erkenning dient als keurmerk voor de hoogste kwaliteit in gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg. De beoordelingscommissie kijkt naar ervaring, uniciteit, specialisatie, patiëntenaantallen, bijdrage aan onderzoek en innovatie en neemt ook de inbreng van patiënten mee.

HMC

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) krijgt de erkenning voor de Eerste Diabetische Voet Hulp (EDVH). Dit zorgconcept biedt gespecialiseerde zorg voor patiënten met een diabetische voet en garandeert snelle toegang tot acute zorg, geavanceerde diagnostiek en topklinische behandeling binnen 24 uur. De EDVH faciliteert ook kleine operaties zoals teenamputaties, wat de druk op het reguliere OK-complex vermindert.

Rijnstate

Ook het Expertisecentrum voor Wervelkolomchirurgie van Rijnstate krijgt het STZ-stempel. Het centrum is gericht op innovatie door praktijkonderzoek. Een voorbeeld daarvan is de inzet van smartphones voor 3D-navigatie bij het plaatsen van pedikel-schroeven. “Deze potentieel baanbrekende technologie kan de toegankelijkheid en kosteneffectiviteit van 3D-navigatie wereldwijd verbeteren”, laat STZ weten in een toelichting. Het project heeft de potentie wervelkolomchirurgie te transformeren en veiliger maken voor patiënten.

Her-erkenningen

Naast deze twee nieuw erkenningen deelde de beoordelingscommissie zeventien her-erkenningen uit. Het gaat om: