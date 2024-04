Subsidie AI-analyse voor expertisecentrum prostaatkanker CWZ

Het project heeft als doel de persoonlijke behandelbeslissingen voor prostaatkankerpatiënten binnen het bestaande Prosper-netwerk van Radboudumc en partners te verbeteren. CWZ speelt een centrale rol in robotondersteunde radicale prostatectomie (RARP) en is mede-aanvrager in dit initiatief. In CWZ is het STZ topklinisch expertisecentrum prostaatkanker gevestigd.

De samenwerking tussen de twee centra bestaat al langer, met gedeelde urologen. Radboudumc identificeert voorspellende biomarkers, CWZ brengt ervaring mee op het gebied van het op maat maken van chirurgische behandelingen voor prostaatkankerpatiënten.

Het Radboudumc en de regionale ziekenhuizen hebben in totaal vier onderzoeksprojecten gehonoreerd via het promotiefonds. Het Radboudumc Academisch Medisch Netwerk is een initiatief om de banden tussen het Radboudumc en CWZ, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ziekenhuis Rijnstate en de Sint Maartenskliniek te versterken. In totaal bedraagt de subsidie ruim 1.1 miljoen euro.