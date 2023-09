Subsidie van 312 miljoen beschikbaar voor zorgwoningen

De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bouwkosten van deze zorggeschikte woningen. De vergoeding bedraagt maximaal 17.500 euro voor een zorggeschikte woning bestemd voor iemand met een Wlz-indicatie. Als de zorggeschikte woning niet bestemd is voor iemand met een Wlz-indicatie is het maximaal12.500 euro.

Jaar open

De regeling staat een jaar open en aanvragen is mogelijk tot en met oktober 2024. En zal nauwgezet worden gemonitord voordat de regeling weer in 2025 wordt opengesteld. Het gebruik van de regeling zal worden geëvalueerd voor de nieuwe openstelling in 2025.

Op maandag 2 oktober wordt een webinar gehouden voor zorgorganisaties en corporaties die meer willen weten over de regeling. Aanmelden voor het webinar kan hier.