Subsidie voor onderzoek longfunctie jongvolwassenen

COPD

Het doel van de studie is om vast te stellen welke mensen een hoger risico lopen op COPD. Bovendien wil Koppelman nagaan hoe optimale longgroei is te bevorderen om zo mogelijk te voorkomen dat mensen COPD krijgen.

Jongvolwassenen

Koppelman wil de maximale longfunctie van jongvolwassenen bepalen. Tevens wil hij een verband zoeken met omgevingsfactoren, leefgewoonten, erfelijke factoren en veranderingen in het DNA van neusslijmvliescellen. Via deze risicofactoren wil Koppelman vaststellen welke mensen een te lage maximale longfunctie krijgen. Hij kan zo het risico op COPD vroeg vaststellen en aanknopingspunten vinden voor het bevorderen van optimale longgroei. De ziekte COPD is dan mogelijk te voorkomen.

PIAMA

Koppelman voert het onderzoek uit binnen het PIAMA-geboortecohort. Dit is een unieke onderzoeksgroep van bijna 4.000 jongvolwassenen uit de Nederlandse bevolking. Het UMCG, Universiteit Utrecht en het RIVM volgen de jongvolwassenen in het cohort sinds hun geboorte. Ze zijn nu 22 tot 23 jaar oud.

Longinhoud

Van zo’n 3.000 PIAMA-deelnemers meet Koppelman en zijn collega’s de longinhoud en volgt er bloed en DNA-onderzoek. Ook krijgen zij een vragenlijst. Via een nieuwe methode kijken de onderzoekers of in het bloed sporen zijn te vinden van luchtverontreiniging, schoonmaakmiddelen of andere giftige stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor de longfunctie. Tot slot wil Koppelman nagaan of infectie met het Coronavirus de longfunctie negatief beïnvloedt.