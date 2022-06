Subsidie voor onderzoek naar rol van kunst in palliatieve fase

Het consortium Art-Based Learning in Palliative Care (ART-PC) ontvangt een subsidie van 7 ton om onderzoek te doen naar de rol van kunsteducatie in de palliatieve zorg. Aangevuld door co-financiering van partners ontvangt het consortium onder leiding van kunstacademie ArtEZ in totaal een miljoen euro.

Dat meldt ArtEX op haar website. In ART-PC komen universiteiten, musea, academische ziekenhuizen en patiëntorganisaties samen om onderzoek te doen naar het effect van kunsteducatie in de laatste levensfase van patiënten met ongeneselijke kanker. Onder leiding van lector Jeroen Lutters wordt gekeken welk effect ‘Art Based Learning’ heeft op zingevingsprocessen. Dat is een lesmethode waarin de dialoog tussen toeschouwer en kunstwerk centraal staat. De patiënt leert niet óver kunst, maar ván kunst.

Relatie

Het onderzoek duurt tot 2026. Het consortium hoopt dan concreet aan te tonen dat er een positief effect uitgaat van kunst in de palliatieve fase. Dat zou de relatie en samenwerking tussen artsen, therapeuten en verpleegkundigen enerzijds en musea en kunstenaars anderzijds moeten intensiveren.

Naast ArtEZ zijn Amsterdam UMC, Universiteit Twente, Radboud Universiteit, diverse musea en patiëntenverenigingen Living with hope, SPKS en NFK bij het onderzoek betrokken.