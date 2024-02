Subsidie voor vermindering antibioticagebruik bij pasgeborenen

Van alle pasgeborenen krijgen om bovenstaande redenen 3.500 tot 10.000 kinderen onnodig antibiotica. Dit kan nare gevolgen hebben op jonge en oudere leeftijd. Daarom wil Gerdien Tramper, kinderarts in Franciscus Gasthuis & Vlietland hier met collega’s uit andere ziekenhuizen verbetering in aanbrengen.

Zorgbundel en meetinstrument

Hiervoor worden een antibiotica zorgbundel geïmplementeerd en een nieuw slim meetinstrument (Biotica-barometer) gebouwd. De zorgbundel bestaat uit het toepassen van zorgmethodes die de overbehandeling met antibiotica bij pasgeborenen verminderden, door minder vaak te starten en eerder te stoppen. Daarnaast wordt, wanneer wel antibiotica nodig is, dit vriendelijker gegeven in de vorm van drank in plaats van infuus. Voor het jonge gezin betekent dit dat een pasgeborene de eerste levensweek vaker thuis kan doorbrengen in plaats van in het ziekenhuis.

BeterKeten

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de BeterKeten samenwerking van het Perinataal Centrum in Rotterdam, dat gestandaardiseerde behandeling in de regio nastreeft. Door de multidisciplinaire samenwerking (Kindergeneeskunde, Medische Microbiologie, Farmacie, Implementatiekunde, Huisartsgeneeskunde en Verloskunde) kan dit netwerk alle onderzoeksaspecten optimaal vormgeven.

Franciscus Gasthuis & Vlietland zal hierin een centrale rol spelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van kinderarts Gerdien Tramper van Franciscus, kinderarts in opleiding Niek Achten, implementatie-onderzoeker Erwin Ista van het Erasmus MC en professor Kinderinfectieziekten Annemarie van Rossum van het Erasmus MC. Daarnaast maakt hoogleraar zorgevaluatie in de algemene Kindergeneeskunde Frans Plötz deel uit van het kernteam.

Subsidie

Op 25 januari 2024 ontvingen Tramper, Van Rossum en Ista de subsidie ter waarde van 207.000 euro van Stichting BeterKeten; een samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio Groot-Rijnmond. Samen met een eerder verstrekte subsidie door ZonMw zorgt deze ervoor dat het betreffende onderzoek versneld kan plaatsvinden. De onderzoekers streven naar een uitrol voorbij Zuid-West Nederland en implementatie van beter antibioticagebruik bij alle pasgeborenen in heel Nederland.