Subsidieregeling om zeggenschap te versterken verlengd

Het ministerie van VWS verlengt de subsidieregeling om zeggenschap in zorgorganisaties te bevorderen. In een nieuwe subsidieronde kunnen 120 organisaties tot 50.000 euro subsidie aanvragen. Dit keer kunnen ook professionals uit de jeugdzorg en het sociaal werk meedoen.

Onderzoek wijst uit dat zeggenschap de kwaliteit van zorg en het werkplezier verbetert. Om zeggenschap in de zorg te stimuleren, introduceerde VWS in 2022 een subsidieregeling. Afgelopen jaar gingen 140 zorgorganisaties met ondersteuning van het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) aan de slag met hun gesubsidieerd actieplan.

Eigen bijdrage

VWS verlengt de regeling. Voor de nieuwe subsidieronde in 2023 en 2024 kunnen 120 zorgorganisaties tot 50.000 euro subsidie en ondersteuning door het LAZ ontvangen. De subsidies worden verdeeld over de ziekenhuizen, vvt, ggz, gehandicaptenzorg, sociaal werk en jeugdzorg.

Om het commitment vanuit de organisaties op het actieplan zeker te stellen, vraagt VWS dit keer cofinanciering; een eigen bijdrage van 25 procent van de aangevraagde subsidie. Dit mag ook een bijdrage in uren zijn. Het subsidieportaal van DUS-I is van 20 november tot en met 18 december is het subsidieportaal van DUS-I geopend voor het indienen van een aanvraag.