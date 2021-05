Subsidieregeling palliatieve zorg met vijf jaar verlengd

Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijk verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder. Deze subsidie is er ook voor geestelijke verzorging van kinderen en volwassenen in de laatste levensfase. Met de subsidie kunnen meer vrijwilligers aan de slag in de palliatieve zorg. De regeling kan gebruikt worden voor de inzet, de opleiding en de coördinatie van vrijwilligers. Dat kan bij mensen thuis en in hospices zijn.

Op 1 januari 2022 zou de regeling komen te vervallen. De subsidieregeling is in de tussentijd positief geëvalueerd door onderzoeksbureau HHM. “Uit deze evaluatie blijkt dat voortzetting van de Regeling voor de subsidiëring van de vrijwillige palliatieve terminale zorg en de netwerken palliatieve zorg zeer gewenst is voor continuering van de resultaten van de organisaties en netwerken. Zonder overheidsfinanciering kunnen de instellingen en netwerken niet voortbestaan en zou de continuering van de zorg aan patiënten in de knel komen”, schrijft de minister hierover in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssteun

De minister laat de regeling deels ook aanpassen. Op onderdelen zou mogelijk sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. Tegelijkertijd blijkt volgens de minister dat de markt op dit onderdeel van de zorg faalt. “Omdat het falen van de markt geen vaststaand gegeven is, wordt het zorgdragen voor inzet van geestelijk verzorgers voor de zekerheid aangewezen als DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang, red.), zodat eventuele staatssteun gerechtvaardigd kan worden.”

“Voortzetting van de subsidieregeling voor geestelijke verzorging thuis wordt zeer wenselijk geacht, vanwege het belang van goede, voldoende beschikbare en toegankelijke begeleiding, hulpverlening en advisering op het vlak van zingeving en levensbeschouwing ten behoeve van diverse doelgroepen”, vervolgt de minister. “Op basis van deze evaluatie ben ik voornemens de subsidiëring voor de palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis voort te zetten.”