‘Substitutietrajecten komen lastig van de grond’

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is onmisbaar om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en inmiddels algemeen bekend gedachtegoed. Toch lijkt het in de praktijk vaak lastig om substitutietrajecten te starten en succesvolle pilots op te schalen.

Petra Suurmond onderzocht twee subsidietrajecten van het Spaarne Gasthuis: Chemo Thuis en Thuisdialyse. Ze doet verslag van haar onderzoek in de special over de Juiste Zorg op de Juiste Plek op Qruxx.

Twee trajecten

Chemo Thuis startte in 2018 met een pilot. Tien patiënten ontvingen thuis middels subcutane injecties hun chemotherapie door verpleegkundigen. Die kwamen wekelijks aan huis en namen zelf de medicatie mee uit het ziekenhuis. De pilot was succesvol. Bij de opschaling is ervoor gekozen om de thuistoediening door wijkverpleegkundigen te laten uitvoeren.

Thuisdialyse is in 2017 gestart op aandringen van de zorgverzekeraars. Nadat bij de patiënt apparatuur was geïnstalleerd, dialyseerde de patiënt zelf of met een dialyseverpleegkundige van het Spaarne Gasthuis meerdere keren per week thuis. In totaal zijn vijftien patiënten aan huis gedialyseerd in de afgelopen jaren. Verdere opschaling is niet van de grond gekomen.

Patiëntenverenigingen

Suurmond noemt op Qruxx een aantal bevorderende en belemmerende factoren voor substitutie. Een bevorderende factor is bijvoorbeeld druk vanuit patiëntenverenigingen. En een belemmerende factor is de wet- een regelgeving. Ze hoopt dat zorgprofessionals en leidinggevenden de genoemde factoren gebruiken om een bijdrage te leveren aan het verplaatsen van zorg naar huis.