Surplus vernieuwt raad van toezicht

De drie vervangen de leden die de afgelopen periode conform het rooster van aftreden zijn gestopt als toezichthouder bij Surplus. Naast de drie nieuwe leden bestaat de raad van toezicht uit voorzitter Henk van de Werfhorst, John Taks, Annet Hoyng en Mart Bekkers.

Ervaring

De Kort is directeur financiën, control en vastgoed bij GGZ Oost-Brabant. Hij is op grond van deze kennis en ervaring aangetrokken ter versterking van de portefeuilles bedrijfsvoering en huisvesting. Van den Broek is director Value Access & Policy bij farmaceut Amgen in Breda. Zij is specifiek aangetrokken voor de portefeuille zorginnovatie en ondernemerschap. Hooghiemstra is werkzaam als zelfstandig expert Sociaal Domein. Haar ervaring als lector, onderzoeker en adviseur sluiten goed aan bij onderwerpen als sociaal domein en wijkgericht werken.