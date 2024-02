Symbolische ‘eerste paal’ geslagen voor nieuw Fundis-huis

Fundis, netwerk van aanbieders in ouderenzorg en welzijn, bouwt een nieuw hoofdkantoor in Gouda: het nieuwe Fundis Huis.

“De creatie van het nieuwe Fundis Huis wordt een volgende stap in het versterken van de samenwerking binnen de ouderenzorg. In dit huis krijgt innovatiekracht een inspirerend onderdak”, aldus Jeroen van den Oever, voorzitter holdingdirectie Fundis.

CO2-negatief

Het Fundis Huis wordt bijna volledig van hout gebouwd. De houten constructie zal ook aan de binnenkant van het pand goed zichtbaar zijn. Hout is een stuk duurzamer dan beton en staal. Bouwen met hout heeft zelfs een positief effect op de uitstoot van CO2; het Fundis Huis wordt zelfs CO2- negatief. Daarnaast draagt een houten gebouw aan het fysieke en mentale welzijn van mensen die in het pand werken. “Wij geloven dat onze keuzes van vandaag een fundamentele invloed hebben op de manier hoe wij – en onze kinderen – in de toekomst wonen, werken en leven. De leefsituatie op aarde verslechtert en de grondstoffen raken op,” aldus aannemer De Vries en Verburg. “Ons streven is eraan bij te dragen dat de aarde ook voor de toekomstige generatie leefbaar blijft. Daarom passen wij bewust duurzame oplossingen toe bij onze projecten.”

Circulaire inrichting

In plaats van versleten en verouderde spullen weg te gooien, heeft bijna alles een nieuwe bestemming gekregen. Zo zijn onder andere meubels, verlichtingsarmaturen en vloerafwerkingen waar mogelijk hergebruikt, vanuit het perspectief van een circulaire inrichting.

Fundis Vastgoed gaat in de komende jaren de vastgoedportefeuille van Fundis verduurzamen. “Het nieuwe Fundis Huis is het eerste project dat we in lijn met onze visie hebben ontwikkeld. We leren zo de waardevolle lessen voor een succesvolle uitrol van onze visie.”

Naar verwachting wordt het Fundis Huis in 2025 opgeleverd en in gebruik genomen.