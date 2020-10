Syndion verwelkomt twee nieuwe leden raad van toezicht

Nijssen is onder meer CFO a.i. bij ICCO Coorporation, partner bij PN & Partners en lid van de Audit Commissies van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds. Hij studeerde aan de Nyenrode Business Universiteit en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het financiële domein, zo laat Syndion weten.

Bergsma is lid van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant. Eerder was hij onder meer wethouder en locoburgemeester in de gemeente Woudrichem. Als wethouder was hij onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Gezondheidszorg, Jeugdhulp en Financiën. Bergsma studeerde Verkeerskunde aan de internationale hogeschool Breda.