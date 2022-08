Syntrus Achmea koopt 32 woon-zorgcomplexen van Orpea

De complexen van Dagelijks Leven liggen verspreid over Nederland op centrale locaties in de wijk, nabij lokale voorzieningen. De locaties zijn afgestemd op de lokale zorgvraag, waardoor mensen binnen hun vertrouwde omgeving zorg kunnen krijgen. Het concept is toegankelijk voor een brede doelgroep en is ook betaalbaar voor mensen met alleen AOW. De woonvorm biedt per locatie huisvesting aan maximaal 22 bewoners.

Mooie aanvulling

“Deze aankoop is een mooie aanvulling op de portefeuille van het fonds”, zegt fondsmanager Daan Tettero van het ADHCPF. “De formule van Dagelijks Leven sluit uitstekend aan bij de strategie van het fonds om in te spelen op trends en ontwikkelingen in de zorg. Daarbij draait het om de combinatie van wonen, zorg, betaalbaarheid en duurzaamheid.”

